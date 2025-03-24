İmamoğlu Tutuklandı, Siyasi Geleceği Tartışılıyor

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI SİYASET DÜNYASINI SARSTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diploması alındıktan sonra dün 51 şüpheliyle birlikte tutuklandı. Bu gelişme, siyasette büyük bir sarsıntı yarattı ve İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı konusunda tartışmalar başladı. Gündemi sarstığı belirtilen bu olayın yankıları devam ederken, İmamoğlu’nun ifade alma sürecinde ona bazı fotoğrafların gösterildiği öğrenildi.

İMAMOĞLU’NUN CEVAPLARI TARTIŞMALI

“Fotoğraflarla ilgili cevap vermek istemiyorum” diyen İmamoğlu, insanların kendisiyle ilgili en çok güvendiği şeyin, bir kez gördüğü insanları tanımak ve hatırlamak olduğunu kaydetti. “Ancak listeli bir şekilde fotoğraf tablosunun önüme konularak; büyük bir bölümünün benimle çalışan, özel yaşamımda benimle ilişkili ve siyasi olarak yol arkadaşı olduğum belli insanların bana sorulmasını şahsıma uygun bir soru yöntemi olarak görmüyorum. Zaten fotoğraflarda olan kişilerle ilişkilerim bellidir ve tespitlidir” şeklinde ifadelerde bulundu.

ŞEFFAFLIK VURGUSU VE HUKUKİ MÜCADELE

İmamoğlu, açıklamasında, gerek ticareti gerekse ailesiyle ilgili her konuda kamuoyuna şeffaf bir şekilde bilgi verdiğini vurguladı. “Üç nesildir ticaretin içinde olan bir insan ve dünyanın en büyük şehirlerinden birinin belediye başkanı olarak kamuda hesap sormanın ve hesap vermenin çoklu yöntemleri varken; namusuma, haysiyetime leke getirecek uygulamaları yapanların, raporları düzenleyenlerin Allah’ın verdiği ömür kadar mücadeleme hukuki zeminde sonuna kadar arayacağıma yemin ettim” dedi.