İmamoğlu ve 100 Kişi Gözaltında

İBB BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde ‘terör’ ve ‘örgütlü suçlar’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Bu olayın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk olarak İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’na bir ziyaret gerçekleştirdi ve ardından Saraçhane’deki İBB yerleşkesine geldi. Toplantı düzenleyen Özel, sonrasında kameraların karşısına geçerek halkı Saraçhane’de buluşmaya davet etti.

DAYANIŞMA VE MÜCADELE ÇAĞRISI

Özel, “20.30’da buradan hem dayanışmamızı hem direncimizi hem mücadelemizi göstereceğiz. Dosta güven, dost olmayana kaygı vereceğiz” şeklinde konuştu. İmamoğlu’nun gözaltına alındığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar da bu çağrının ardından harekete geçti. “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Ekrem Başkan yalnız değildir” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atan bu kalabalık, Saraçhane’deki İBB merkez yerleşkesine ilerledi.