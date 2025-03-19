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İmamoğlu ve 105 Kişiye Gözaltı Kararı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK GÖZALTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturmaları çerçevesinde Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi için gözaltı kararı alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında, belediyenin üst düzey yöneticileri ve iki ilçe belediye başkanı yer alıyor. Ayrıca, çeşitli şehirlerde bulunan şirketlerin yöneticileri de soruşturma kapsamına alındı.

PROTESTOLAR VE POLİS MÜDAHALESİ

Olayın yankıları devam ederken, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı çıkmak amacıyla toplanan vatandaşlar, o sırada sahada yayın yapan bir televizyon kanalının canlı yayınına müdahale etti. Protestoların büyümesi ve gerginliğin artması üzerine, polis ekipleri duruma müdahale etti.

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