İmamoğlu ve 105 Kişiye Gözaltı Kararı

İBB BAŞKANI HAKKINDA GÖZALTILAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu 106 kişi, ‘suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’, ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘PKK/KCK terör örgütüne yardım’ suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor. Gündemde büyük yankı yaratan bu olayla ilgili soruşturma dosyasında yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ VE TANIK BEYANLARI

Soruşturmanın önemli parçalarından biri olan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki para sayma görüntüleri hakkında daha önce “Haberim yoktu” diyen İmamoğlu’nun, tanık beyanları ile bu süreci bizzat yönettiği iddia ediliyor. Ayrıca, 3 farklı CHP ilçe belediyesinden kayıt dışı para taşındığı belirtiliyor. Dosyada yer alan bilgilere göre; CHP İstanbul il binasının satın alındığı gün Beylikdüzü Belediyesi’nden 6 milyon TL, Beşiktaş Belediyesi’nden 3 milyon TL ve Şişli Belediyesi’nden 800 bin TL’nin avukatlık ofisine taşındığı ifade ediliyor.

SATIN ALMA SÜRECİNDEKİ İDDİALAR

Ayrıca, dosyada İmamoğlu’nun partide herhangi bir görevi bulunmayan İmamoğlu A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ile İBB Spor Başkanı Fatih Keleş’in satın alma sürecine baştan sona nezaret ettiği bilgisi yer alıyor. İmamoğlu’nun, basına yaptığı açıklamalarda il binasının satın alınma sürecinden habersiz olduğunu belirttiği ancak avukatlık ofisinden defalarca kez arandığı da iddia ediliyor. Önceki gün sabah saat 06.30’da gözaltına alınan İmamoğlu’nun, 4 günlük gözaltı süresinin ardından en geç 23 Mart Pazar günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.