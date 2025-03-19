İmamoğlu ve 106 Kişiye Gözaltı Kararı

106 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

CHP’de para sayma görüntüleri ve “Kent uzlaşısı” soruşturmaları çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimlerden biri olan Ekrem İmamoğlu, emniyet müdürlüğüne götürülerek sağlık kontrolünden geçti.

SAVUŞTURULAN NOT VE İMAMOĞLU’NUN MESAJI

Gündeme bomba gibi düşen bu durumla beraber İmamoğlu, gözaltına alınmadan önce defterine “Yapılan yalanlara, kumpaslara, tuzaklara, kul hakkı yiyenlere halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah’a sonra milletimize emanetim.” şeklinde bir not bırakmış. Gözaltındayken İmamoğlu, avukatı aracılığıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında “Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür.” ifadelerini kullandı.