İmamoğlu ve 50 Kişi Daha Tutuklandı

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU MARMARA CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yapılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları çerçevesinde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 51 şüpheli ile birlikte Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na getirildi. Silivri Cezaevinde bulunan Ümit Özdağ, avukat görüşmesine giderken İmamoğlu ve 15 arkadaşının yerleştirileceği hücrelerin hazırlandığını bildirdi. Özdağ, “İmamoğlu ile selamlaştım. Morali iyi” dedi.

SOSYAL MEDYADA YAPILAN AÇIKLAMALAR VE DEĞERLENDİRMELER

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun aynı cezaevine getirildiğini infaz memurlarından öğrendiğini belirtti. Özdağ, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu düşman ceza hukuku uygulaması neticesinde tutuklanmıştır. Avukat görüşmesine giderken Ekrem Bey ve 15 arkadaşının yerleştirileceği hücreler için çıkarılan yeni yatak ve nevresim takımlarını koridorlarda gördüm. Morali iyi.”

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI VE SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmalar çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “irtikap”, “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından tutuklandığını duyurdu. Açıklamada, “Ekrem İmamoğlu hakkında ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan tutuklanmasına karar verilmiştir.” denildi.

İTİRAZ VE HUKUKİ SÜREÇLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun “silahlı terör örgütüne yardım” suçundan tutuklanması talebinin reddine yönelik itiraz yapılacağını aktardı. Ayrıca, İmamoğlu’nun bazı suçlardan serbest bırakılmasına ilişkin de itiraz edeceği öğrenildi. Hakimlik kararında, “silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan“ tutuklanması talep edilen İmamoğlu’nun dosyada yer alan tüm belgeler uyarınca kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

ÖRGÜTSEL FAALİYETLER VE ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Tutuklanan şüphelilerin, “Kent Uzlaşısı” örgütsel faaliyetlerine katıldığı ifade edildi. PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan yapılanması sorumlusuyla olan irtibatları da vurgulandı. Hakimlik kararında, “şüphelilerin üzerine atılı suçu işledikleri hususunda kuvvetli suç şüphesi olduğu” aktarıldı. Aynı zamanda, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağı belirtilerek, tutuklama kararının gerekliliği ifade edildi.