İmamoğlu ve 84 Kişi Gözaltında

84 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili sürdürülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 84 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu’nun evine yapılan baskın sırasında, onlarca polisle yapılan arama esnasında defterine el yazısıyla bir not düştüğü öğrenildi. İmamoğlu’nun X hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, “Yapılan yalanlara, kumpaslara, tuzaklara, kul hakkı yiyenlere halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah’a sonra milletimize emanetim” ifadeleri dikkat çekti.

DİLEK İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMASI

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya üzerinden videolu bir mesaj paylaşarak şu sözleri sarf etti: “Ne yazık ki ülkemiz ve demokrasimiz açısından çok can yakıcı günler yaşıyoruz. Ülkemizi ekonomik açıdan yıkıma sürükleyenler, iktidarlarını korumak adına aynı yıkımı hukuk ve adalet alanında da gerçekleştirmekten çekinmiyorlar. Sandıkta kaybedeceklerini bildiklerinden rakiplerini hukuk yoluyla saf dışı bırakmaya çalışıyorlar.”

Dilek İmamoğlu, 18 Mart 2025’te eşinin diplomasının usulsüz olarak iptal edildiğini belirtirken, 19 Mart sabahı kolluk kuvvetlerinin evlerine yaptığı baskınla uyandıklarını vurguladı. “16 milyon İstanbullunun oylarıyla seçilen eşim Ekrem İmamoğlu, yürütülen soruşturmalar nedeniyle gözaltına alındı. 13 yaşındaki kızım Beren, bu gözaltı işlemlerine tanıklık ederek okula gitti. Davet edilse kendi isteğiyle ifadeye gidecek olan seçilmiş belediye başkanlarına yapılan bu baskınlar, sindirmeye, korkutmaya, itibarsızlaştırmaya yönelik bir hamledir.”

GERÇEK NEDENİ HERKES BİLİYOR

Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaların gerçek nedeninin herkesçe bilindiğini belirterek, “Gerçek nedeni Ekrem İmamoğlu’nun milletin sevgisini kazanmasıdır. Bugün Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştır çünkü rakiplerini sandıkta 4 kez alt etmiştir. Bir sonraki seçimde kaybetmek istemeyenler, demokrasiyi ayaklar altına alarak planladıkları bu hamleyi gerçekleştirmiştir.” dedi.

Dilek İmamoğlu, yapılanların topluma yönelik bir haksızlık olduğunu dile getirirken, “Çünkü adaletin olmadığı yerde kimse güvende değildir. Endişelenmenize gerek yok, millet bu müdahalelerin kendisine yönelik olduğunu çok iyi görüyor. Bu kadar büyük haksızlık, hukuksuzluk karşısında zaten hiç kimse susmaz. Milletin iradesine yapılan bu hamlelere en iyi cevabı vereceğinden eminim. Bu milletin ferasetine güveniyorum. Adaletin tecelli edeceğine yürekten inanıyorum. Ekrem İmamoğlu millete emanettir.” ifadeleriyle mesajını tamamladı.