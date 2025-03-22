İmamoğlu ve 91 Kişi Adliyeye Getirildi

İSTANBUL ADLİYESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 91 kişi, yoğun güvenlik tedbirleri altında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na taşındı.

CUMHURİYET SAVCILARI GÖREVLENDİRİLDİ

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan 30, terör suçları Soruşturma Bürosu’ndan ise 4 olmak üzere toplam 34 Cumhuriyet Savcısı bu olayla ilgili olarak görevlendirildi. Adliye çevresinde de polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemleri aldı.

POLİS EKİPLERİ DRON KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Adliyenin dış alanında alınan güvenlik tedbirleri ve bekleyen kalabalık, dron kameralarıyla görüntülenerek kaydedildi.