İmamoğlu ve 99 Kişi Hakkında Soruşturma

İMOĞLU VE ŞÜPHELİLER ÜZERİNE SÜREN SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından bir soruşturma devam ediyor. Kamuoyunun ilgiyle takip ettiği bu soruşturmada birçok ilginç detay ortaya çıkıyor. İmamoğlu’nun yakın çevresinden ve ekibinden pek çok kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında, Meşe, Ladin, Çınar ve İlke adını taşıyan 4 gizli tanığın ifadeleri bulunuyor.

GÖZALTINA ALINANLAR VE GİZLİ TANIKLARIN İFADELERİ

Gözaltına alınan Adem Soytekin hakkında gizli tanıklardan dikkat çekici itiraflar geldi. Gizli tanık Çınar, Adem Soytekin’in İmamoğlu’nun kasalarından biri olduğunu belirtirken, Gizli tanık Meşe ise; “Soytekin, İmamoğlu ile Beylikdüzü döneminden itibaren ortaklık yaptı ve İBB Başkanının mal varlığının bir kısmı bu kişinin üzerindedir” dedi. İmamoğlu’nun mal beyanında bulunmadan önce 2017 ve 2018 yıllarında İmamoğlu İnşaat’ın bazı taşınmazlarını bedelsiz bir şekilde Soytekin’in şirketine devrettiği tespit edildi. Adem Soytekin, İmamoğlu’nun diğer kasası olarak bilinen Fatih Keleş’e de bazı taşınmazları devrettiği belirlendi.

SOYTEKİN’İN ZENGİNLEŞME SÜRECİ

İlk olarak İmamoğlu İnşaat’ta sigortalı olarak çalışan Soytekin’in, Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra büyük bir zenginliğe ulaştığı kaydedildi. Soytekin, inşaat sektöründe sıvacılığı bıraktıktan sonra Asoy İnşaat adında bir şirket kurmuş, zamanla şirketinin türünü değiştirip yeni şirketler açmış, Beylikdüzü Belediyesi’nden çok sayıda ihale alarak işlerini büyütmüştür. İmamoğlu’nun yakınında bulunan Soytekin’in üzerine kayıtlı şirketlere ihale veya doğrudan temin yöntemiyle birçok iş verildiği ve kaynağı belirsiz paralarla gayrimenkul devraldığı anlaşılmaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun şüphelilerinden biri olarak Adem Soytekin’in orantısız zenginleşmesi, MASAK raporları ve tanık beyanları ile belgelenmiştir.

RÜŞVET İDDİALARI VE İBB ÜZERİNE ETKİLERİ

Soytekin’in İBB üzerinden aldığı 15 kreş ihalesi, Silivri’de KİPTAŞ’ın 1500 konutluk projesi ve İstanbul genelindeki cadde düzenleme ihaleleri dikkat çekiyor. Gizli tanık Meşe, Soytekin’in usulsüz şekilde ihale aldıktan sonra belediyeye bir kreş bağışladığını aktardı. Adem Soytekin ve şirketlerinin hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL bulunduğu, 2020-2024 yılları arasında bu hesaplara yaklaşık 1.25 milyar TL girişi gerçekleştiği ve bu paraların sahte kişi ve kurumlara ulaştırıldığı belirlendi. Adem Soytekin’in İBB’den iş yapan müteahhitlerden rüşvet aldığı ve iş sahiplerine hak edişlerini ödettiği iddiaları soruşturma dosyasına girmiştir. Tüm bu belgeler ve bilgiler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sorgulanırken, İmamoğlu; “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim” şeklinde yanıt verdi.