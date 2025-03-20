İmamoğlu ve 99 Kişi Hakkında Soruşturma

İSTANBUL’DA SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Söz konusu suçlamalar arasında ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ yer alıyor. Bu kapsamda, Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, ‘PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek’ suçlamasıyla karşı karşıya.

ARALARDA YER ALAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİNE YETKİLİ ARAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütlü suçlar soruşturması kapsamında, şüphelilerden Ali Nuhoğlu’nun iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda 1.3 milyon dolar ele geçirildi. Olayın etkileri devam ederken, 560 milyar liralık yolsuzluk ve kirli para organizasyonunun önemli isimlerinden biri olan Ali Nuhoğlu’nun ofisinde bulunan dolarlar ve para sayma makinasının görüntüleri de gün yüzüne çıktı. Ele geçirilen 1 milyon 300 bin dolarlık paranın detayları, soruşturmanın derinliğini ortaya koyuyor.