İmamoğlu ve 99 Kişi Hakkında Soruşturma Devam Ediyor

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalarla ilgili olarak soruşturmalar yürütüyor. Bu suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer alıyor. Ayrıca İmamoğlu ile birlikte, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla da karşı karşıya.

İFADE VE TUTUKLAMA TALEBİ SÜRECI

İstanbul Adliyesi’nde savcılık tarafından ifadesi alınan İmamoğlu, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında “suç örgütü kurma”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet almak” suçlarından, terör soruşturması çerçevesinde ise “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçuyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sorgusu yaklaşık iki saat süren İmamoğlu, kimlik tespitinin ardından savunma yaptı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından kararın toplu olarak açıklanması bekleniyor.

GÖRÜŞMELER VE AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu, hakimlik sorgusunun ardından Ekrem İmamoğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özel, İmamoğlu’nun mesajını kamuoyuyla paylaştı. Özel, “Ailesini en kötüsüne hazırladı ama bu sürecin Türkiye için büyük bir uyanışa sebep olduğunu gördüğünü söyledi. Kendisinin güçlü olduğunu söyledi, herkesin güçlü olmasını istedi” dedi.