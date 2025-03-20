İmamoğlu ve 99 Kişi İçin Soruşturma

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla ilgili soruşturmalar başlatmış durumda. Bununla birlikte, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da dahil olduğu 7 kişi hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla farklı bir soruşturma devam ediyor. Adli makamlar, bu soruşturmalar kapsamında “terör örtüyle ilişki” gibi suçlamalarda bulunuyor.

İLGİLİ SUÇLAMALAR VE GÖZALTINDAKİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’na yönelik ikinci bir soruşturmanın yolsuzluk ve rüşvet içeren suçlamaları içereceğini belirtmiş. Rüşvetle ilgili dosya nedeniyle gözaltına alınanların çoğu, belediyenin Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. adlı şirketlerinin çalışanlarıyla, bu şirketlerle iş yapan açık hava reklam sektöründeki şirketlerin yöneticileri olarak karşımıza çıkıyor. Gözaltına alınma gerekçeleri ayrıntılı olarak belirtilmezken, şüphelilerin kimlikleri ve suçlamalar hâlâ belirsizliğini koruyor.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİNE YAKINDAN BAKALIM

Soruşturma kapsamında ismi geçen bazı şahıslar arasında, İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, Medya AŞ yöneticisi Necati Özkan, ve reklamcı Ali Nuhoğlu gibi isimler yer alıyor. Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyalarını yürütmesiyle bilinen Özkan, aynı zamanda Öykü Dialogue International Ajans Başkanı. Ali Nuhoğlu, İmamoğlu’nun mal beyanında yer almayan bazı mülkleri, düşük fiyata bu şirketten satın aldığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Diğer taraftan, Ertan Yıldız da İmamoğlu’nun danışmanı olup, belediye meclis üyesi olarak görev yapıyor.

Öne çıkan diğer şüpheliler arasında, Eski kameraman ve yapımcı Emrah Bağdatlı; reklamcı Merthan Açıl; müzisyen Ercan Saatçi ve İBB’den ihale aldığı öne sürülen Yusuf İlbak gibi kişiler bulunuyor. Ayrıca, birçok şirketin sahipleri ve yöneticileri de bu soruşturmalarda yer almakta. Örneğin, Tuncay Yılmaz’ın İmamoğlu İnşaat Şirketi’nin genel müdürü olması ve ihale skandallarında adı geçmesi dikkat çekiyor. Fatih Keleş’in de İBB Spor Kulübü başkanı olmasıyla ilgili rüşvet iddiaları, bilgi kirliliği yaratarak gündemde konuşuluyor.

ŞİRKETLERİN İHALE ALIMLARI VE YETKİLİ İSİMLER

İBB’den ihale alan diğer bazı isimler ve şirketler arasında, reklam şirketleri ve yöneticiler gelmekte. Örneğin, Murat Kapki, kendi şirketi aracılığıyla İBB’den inşaatla ilgili ihale aldığı iddialarıyla öne çıkıyor. Benzer şekilde, Gül İnşaat’ın sahibi Ali Gül ve kardeşi Zafer Gül de çeşitli skandallara karışan isimler arasında yer almakta. Bütün bu kurumsal ilişkiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin içinde bulunduğu karmaşık durumu gözler önüne seriyor.

Bu soruşturmalar, yerel yönetimle ilgili tartışmaları derinleştirirken, İstanbul’un yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik konularını yeniden gündeme taşıyor. Her bir suçlamanın sonuçları, ilerleyen günlerde merakla takip edilecek.