İmamoğlu ve 99 Kişiye Soruşturma Açıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NCA BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve toplamda 99 şüpheli hakkında birtakım ciddi suçlamalarla ilgili olarak bir soruşturma yürütüyor. Bu suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer alıyor.

SES KAYDINDAN YAPILAN İDDİALAR

Soruşturma dosyasına eklenen bir ses kaydında, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın arasında geçtiği öne sürülen bir konuşma gözler önüne seriliyor. Bu ses kaydında, Ongun’un kendisine ait olan “Reklam İstanbul” firması aracılığıyla İstanbul’daki vatandaşların kişisel verilerinin ele geçirildiği dile getiriliyor. Taşkın’ın Ongun’a söylediği, “DMP’den (Veri yönetimi platformu), 3, 4 kat belki 5, 6 kat para kazanırsınız. Ama bu çok büyük bir sorun ortaya çıkardı. Bizim bütün İstanbul’u gördüğümüz ortaya çıkar, göreceğimiz. Bizim için çok büyük bir sorun.” sözleri dikkat çekiyor.

Ongun’un bu konuşmanın devamında, “Ben İstanbul’u bileyim, bunun bana ticari bir geliri olmayabilir. Kullanmayayım, açmayayım kimseye. Ben kendi içimde kullanayım. Finansal olarak değil de öbür anlamda olabilir, o da bir yatırımdır. Ben DMP’yi yalnızca müşteriye mal satmak anlamında değil. İki anlamda da istedim.” dediği görülüyor. Taşkın’ın konuşmasının ardından Ongun, “Şimdi biz bu işi, ticari bir iş yapmak için girmedik bu işe. Biz bu işe bir siyasal mesele olarak girdik. Sonuçta yürüyen bir sistem var yani ve bunun da bir para kazanması lazım. O yüzden aslında biraz şeyiz.” şeklinde ifadeler kullanıyor.

TAŞKIN’IN RİSKLERİ GÖRMESİ

Ses kaydının sonlarına doğru Taşkın, “Tamam bir bilgi vereyim. Mesela Google yüzde 32 komisyon alıyor. Biz global ajansla yüzde 10’luk bir anlaşma yaptık.” diyerek ticari faaliyetlerini anlatıyor. Taşkın, ek olarak, “Ben o arada terfi almıştım, terfiyi öyle taçlandırdım. Ya benim korkum ne biliyor musun? Şimdi bir bankada biz yaşadık. Bankaya DMP kurduk.” diyerek bir bankada yaşadıkları sorunları aktarıyor. BDDK’nın DMP aldığını duyunca müdahale ettiğini belirtiyor. “BDDK bir anda şey oldu. Bu kişisel veriler şey oldu. Az daha bankaya 50-60 milyon ceza verecekti.” diyerek bu durumu endişeyle karşılıyor.

İHALELERDEKİ USULSUZLUKLAR

Ayrıca “Reklam İstanbul” firmasının 2022-2024 yıllarında 70’ten fazla Medya A.Ş’den usulsüz ihale aldığı savcılığın soruşturma dosyasındaki diğer iddialar arasında yer alıyor. Soruşturma dosyasında yer alan bir başka iddia ise firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın İstanbul’da yaşayan vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiği ve İBB’de bu verilerin kullanıldığıdır.