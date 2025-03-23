İmamoğlu ve 99 Kişiye Suçlama Başlatıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla ilgili soruşturmaları sürdürüyor. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da içinde bulunduğu 7 şüpheliye karşı “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla da süreç devam ediyor.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karar verilirken, şüpheliler Ahmet Hamdi Çiçek ve Ahmet Talha Bilgin’in yurt dışına çıkış ve imza atma tedbiriyle serbest bırakıldığı bilgisi edinildi. İstanbul Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliği, İmamoğlu’nun “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek”, “rüşvet almak”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarından tutuklanmasını istemiştir.

ÖRGÜTSEL FAALİYETLERİN DETAYLARI

Hakimliğin kararında yer alan MASAK raporları, tanık ifadeleri, HTS incelemeleri ve ihale dosyalarında yapılan ön incelemeler sonucu, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında çalışan kişileri İBB Başkanlığı döneminde belediyenin birimlerine atadığı iddia ediliyor. Kararda, “Birçok belediye iştirakinde usulsüz ihale, doğrudan temin ya da hizmet alımı gibi işler üzerinden ihale dolandırıcılığı” eylemlerinin yapıldığına dair bulgular sunuluyor.

SUÇLARIN ORGANİZASYONEL YAPISI

Kararda, çıkar amaçlı suç örgütü liderinin etkinliği ve talimatların uygulanma şekli detaylandırılıyor. Örgüt yöneticilerinin yaptığı gizli toplantılarda ihale verilecek şirketlerin belirlendiği ve bu süreçte elde edilen gelirlerin nasıl paylaşıldığına dikkat çekiliyor. İmamoğlu liderliğindeki Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinde, birçok ihale dolandırıcılığı faaliyetinin gerçekleştirildiği de belirtiliyor.

REKLAM ALANLARINDAN YAPILAN SUİSTİMALLER

Özel mülkiyete ait reklam alanlarının kiralanması için belediyeden izin alınması gerektiği vurgulanan kararda, izin verme yetkisine sahip olan Belediye Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün Kültür AŞ’ye yönlendirilmesiyle, şirketlerden haksız ücretlerin alındığı kaydediliyor. Kültür AŞ’nin muvazaalı sözleşmelerle ve sahte faturalarla iş yaptığı, bu şekilde yüksek miktarda kamu zararına yol açıldığı ifade ediliyor.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER

Kararda, suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ve yöneticilerinin sürekli olarak suç işlediği ve bu eylemlerin hiyerarşik bir yapı içerisinde organize edildiği vurgulanıyor. MASAK raporları ve diğer deliller, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu çerçevede, tutuklama kararının gerekli olduğuna dair hüküm verilmiş ve Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karar verilmiştir.