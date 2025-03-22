İmamoğlu ve 99 Kişiye Suçlama Soruşturması

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında birçok suçlamada soruşturmalar yürütüyor. Bu suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer alıyor. İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla da sorgulanıyor.

İŞ İNSANI ADEMU SOYTEKİN’LE İLGİLİ YENİ BİLGİLER

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, gözaltında bulunan iş insanı Adem Soytekin ile ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı. Soytekin’in, İmamoğlu İnşaat’ta sigortalı çalıştığı, bir dönem sıvacı olarak görev yaptığı ve Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanı olduktan sonra orantısız bir biçimde zenginleştiği tespit edildi. Bu dönemde, Adem Soytekin’in kullandığı aracın, koruma kararı bulunan bir Cumhuriyet Savcısı tarafından usulsüzce kendisine verildiği belirlendi.

ARAÇ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEME SONUÇLARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma çerçevesinde dosyaları inceledi. Gözaltındaki iş insanı Adem Soytekin’in “çakarlı” araç kullandığını belirleyen polis, yaptığı teknik ve fiziki takipte, aracın şahsen kullanımda olduğunu doğruladı. İncelemelerde, aracın koruma kararı bulunan Muğla’da görevli bir Cumhuriyet Savcısına kiralandığı, ancak Adem Soytekin tarafından kullanıldığı tespit edildi. Bu savcının İstanbul’a hiç gelmediği ve Soytekin’in çakarlı araç ile İstanbul trafiğinde haksız öncelik sağladığı belirlendi.

SAVCIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSU

Polis, ifade sırasında Adem Soytekin’e çakarlı araçla ilgili sorular yöneltti. Soytekin, ilgili Cumhuriyet Savcısını tanımadığını ve aracın tamir amacıyla İstanbul’a gelindiğinde kullandığını ifade etti. Ancak, polisin elindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları, Soytekin’in bu beyanını çürüttü. PTS kayıtları ve teknik takip tutanakları, Soytekin’in ifadesinin doğruluğunu yalanlar nitelikteydi. Bunun üzerine, kendisine araç tahsis eden savcı ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.