İmamoğlu ve 99 Kişiye Suçlama Soruşturması Başladı

SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 99 şüpheli hakkında bir dizi suçlama ile soruşturmalar başlattı. Bu suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer alıyor. Ayrıca İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da bulunduğu 7 kişi, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla da sorgulanıyor.

SOSYAL MEDYADA HAREKETE GEÇİLDİ

Bu kapsamda, sosyal medya üzerinde kamu düzenini bozabilen içeriklerin yayılmasının engellenmesi amacıyla gerekli adımlar atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına dair ‘provokatif paylaşım’ yapan kişiler hakkında da soruşturma başlattı. Bu durum, başsavcılığın sosyal medya üzerinden yapılabilecek her türlü olumsuz eylem karşısında aktif bir tutum sergileyeceğini gösteriyor.