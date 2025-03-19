İmamoğlu ve 99 Şüpheliye Gözaltı Kararı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE GÖZALTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve toplamda 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından gözaltı kararı alındı. Soruşturmanın, basına yansıyan para sayma görüntüleri ve MASAK raporu kapsamında yürütüldüğü ifade ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu için “Suç örgütü lideri” tanımını kullandı ve gözaltına alınanlar arasında belediyenin birçok yöneticisinin de yer aldığı bildirildi. Ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da bu soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığı belirtildi.

İKİ AYRI SORUŞTURMA

İmamoğlu hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında da gözaltı kararı verildi. Bu soruşturma, İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve diğer 7 kişiyi kapsıyor. Böylelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde iki ayrı soruşturma sonucunda toplamda 106 gözaltı kararı bulunuyor.

Olası kayyum ataması durumunda eğer İmamoğlu hakkında PKK/KCK yapılanmasıyla ilgili bir durum ortaya çıkarsa, mevzuata göre kayyum atanabiliyor. Diğer adi suçlar olarak nitelendirilen rüşvet, zimmet, ihtilas gibi durumlar söz konusuysa, ilgili belediye meclisi içerisinde seçim yapılması suretiyle yeni bir belediye başkanı tayin edilebiliyor. İmamoğlu’nun yanı sıra gözaltına alınan kişiler arasında da çok sayıda isim yer alıyor.