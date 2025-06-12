İmamoğlu ve Avukatları Duruşmaya Katılmıyor

DURUŞMA HAZIRLIKLARI SON DAKİKA GELİŞMELERİYLE DEĞİŞİYOR

23 Mart tarihinden beri Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yargılandığı “yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamaları kapsamında bugün hakim karşısına çıkmayı planlıyordu. Ancak alınan son dakika bilgilerine göre İmamoğlu ve avukatları, duruşmanın Çağlayan’dan Silivri’ye alınmasını “hukuka aykırı usul” olarak değerlendirip duruşmaya katılmayacaklarını açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturmalarda yaşanan hukuksuzlukları dile getirmesi nedeniyle açılan davanın yarınki ilk duruşması hukuka aykırı usullerle Silivri’ye alındığı için İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacaktır.”

KEYFİ UYGULAMALARIN ALTINI ÇİZİYORLAR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İmamoğlu ve avukatlarının yarınki duruşmaya katılmama kararına dair bilgi verdi. Ayrıca, kendilerinin de duruşmaya katılmayacaklarını açıkladı. Yarın gerçekleştirilmesi planlanan Çağlayan’daki destek buluşmasının da iptal edildiğini belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı: “Uzun süredir türlü hukuksuzluk yaşıyoruz. Kişiye özel keyfi uygulamaların yeni örneği, Ekrem Başkanımızın 12 Haziran’da görülecek duruşma yerinin, 24 saat kala değiştirilmesi oldu. Ekrem Başkanımız ve avukatlarının ortak kararı bu keyfi uygulamaya tepki olarak duruşmaya katılmamak olmuştur. Bizler de bu kararın arkasında duracağız. Bu keyfiyeti meşrulaştırmamak adına duruşmaya katılmayacağız. Yarın Silivri’de yapılacak destek buluşması da bu kapsamda iptal edilmiştir.”

AÇIKLAMALARDAN DERS ÇIKARILMALIDIR

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta Saraçhane’deki basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Turpun büyüğü heybede” sözlerine yanıt vermişti. İmamoğlu, Erdoğan’a yönelik olarak şunları dile getirmişti: “Sizde böyle maharetli bilirkişiler oldukça, siz de binlerce bilirkişi arasından, nokta atış S. bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da yürüyen sürecin öncesinde, heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz.”