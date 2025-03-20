İmamoğlu ve Belediye Başkanlarına Gözaltı Kararı

İSTANBUL’DA GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA SÜRECI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da yer aldığı toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Soruşturma, Ekrem İmamoğlu’nun “Kent Uzlaşısı” çerçevesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım etme ve İBB Medya A.Ş. ile ilgili yolsuzluk iddialarını kapsamaktadır. İmamoğlu, dün sabah evinden gözaltına alınarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu’nun ortak olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye savcılığın talebiyle el konuldu.

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

İmamoğlu, zamansız gözaltı işlemi sırasında evinin giyinme odasındaki yayında, “Kapıya yüzlerce polis geldi. Kendimi millete emanet ediyorum” şeklinde konuştu. Kendisine yapılan baskınları ve durumu böyle duyuran İmamoğlu, “Bu ahlaksızlığı, bu ceberut tutum ve tavrı milletimizin iradesi, milletimizin direnci elbette geri çevirecektir” dedi. Ayrıca, “Dimdik ayaktayım. Kimse endişe duymasın” diyerek destek beklediğini belirtti.

EMNİYETTEKİ GELİŞMELER

Ekrem İmamoğlu hakkında evinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görüntüleri de ortaya çıktı. Kendisine el sallayan bir vatandaşa karşılık veren İmamoğlu’nun emniyetteki işlemleri devam ederken, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, gözaltındaki İmamoğlu ile görüşmesini paylaştı. Sağkan, “Henüz ifadesi alınmadı. Morali ve sağlığının yerinde olduğunu gördüm” dedi.

AÇIKLAMA VE SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ve diğer 105 kişi hakkında yapılan suçlamaları detayıyla açıkladı. Açıklamada, “İBB Başkanı İmamoğlu ile birçok kişinin işadamlarını para vermeye zorladıkları” ve usulsüzlüklerin bulunduğu ifade edildi. İmamoğlu’nun suç örgütü elebaşı olduğu belirtilerek, suçlamalar arasında “İhaleye fesat karıştırma”, “Rüşvet” ve “Nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlar da yer aldı. Soruşturmada, örgüt üyelerinin çeşitli belediye şirketlerinden haksız kazanç sağladıkları iddiaları tespit edildi.

DEVAM EDEN SORUŞTURMALAR

Cumhuriyet Başsavcılığı, ikinci soruşturmanın detaylarına da değinerek İmamoğlu’nun HDK ile ilişkilerini ortaya koydu. Soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun, IBB Genel Sekreter Yardımcısı ile birlikte sözde “Kent Uzlaşısı” sonrası terör örgütüne yardım etmekle suçlandığı belirtildi. İlgili dosyada yer alan diğer isimlerle birlikte, gözaltı süreçlerinin devam ettiği kaydedildi.

İki soruşturma çerçevesinde gözaltı kararı verilenlerin listesi geniş. Hakkında gözaltı işlemleri başlatılan isimler arasında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve birçok belediye çalışanı yer alıyor. Bilgiler doğrultusunda, gözaltında bulunan 87 kişinin açıklaması yapıldı ve diğerleri için yakalama kararları çıkarıldı.