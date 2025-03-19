İmamoğlu ve Belediye Başkanlarına Gözaltı Operasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesinin ardından gelişmeler bugün İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla devam etti. İBB’ye yönelik terör örgütü ve örgütlü suçlarla ilgili sürdürülen soruşturmalar çerçevesinde İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın da bulunduğu toplam 84 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler hakkında “Suç örgütü yöneticisi olmak”, “Suç örgütüne üye olmak”, “İrtikap”, “Rüşvet”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “İhaleye fesat karıştırmak” suçlamaları yöneltildi. Bu gelişmelerin ardından, Şişli Belediyesi’ne ait kreşlerle ilgili dikkat çeken bir durum ortaya atıldı. Gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon sonrası, Şişli Belediyesine bağlı kreşlerin hizmetlerinin durdurulduğu iddiaları gündeme geldi.

GÖZALTI SONRASI KREŞ HİZMETLERİNDE DURAKLAMA

Gazeteci Canan Kaya, sosyal medya hesabından bir izleyicinin kendisine gönderdiği WhatsApp konuşmasını paylaşarak, “Bir izleyicim gönderdi. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltına alınmasının ardından Şişli Belediyesine bağlı kreşlerdeki hizmetler durduruldu, velilerden çocuklarını teslim almaları istendi” dedi. Ayrıca, bazı sosyal medya kullanıcıları da bu konuyla ilgili benzer paylaşımlarda bulundu. Kreşlerden velilere gönderilen mesajlarda şu sözler yer aldı: “Sayın velilerimiz kamuoyuna da yansıyan haberlerden de anlaşılacağı üzere belediyemizin hizmetleri geçici olarak durdurulmuş olup, çocuklarımızın ve velilerimizin bu süreçte mağdur olmaması amacıyla bugün hizmetimize geçici bir süre ara vermek zorundayız. Saygılarımızla bilginize sunarız. Lütfen en kısa sürede gelip alabilir misiniz?” ve “Sayın velilerimiz kreşlerimizde geçici olarak hizmete ara verilmiş olup çocuklarınızı saat 12.00’ye kadar kreşten almanızı rica ederiz.”