İmamoğlu Ve Çalık Yolsuzluk Soruşturmasıyla Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklandı. Bu tutuklama kararı doğrultusunda İstanbul Valiliği, İmamoğlu ve Çalık’ın görevden alındığını duyurdu. Valiliğin yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı’ndan söz konusu kararla ilgili yapılan açıklamada ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına dayanarak tutuklanmış; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştır” ifadeleri yer aldı.

TOPLANTILARIN TARİHLERİ

Ayrıca İstanbul Valiliği, İmamoğlu’nun görevden alınmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Belediye Başkan Vekili’ni seçmek için 26 Mart Çarşamba günü toplanacağını duyurdu. Belediye Meclisi ise görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı yerine Belediye Başkan Vekili’ni seçmek amacıyla aynı gün saat 09.00’da bir araya geleceği belirtildi. İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00’de, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00’da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür.”