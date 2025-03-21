İmamoğlu ve Diğer Şüphelilere Yönelik Soruşturma

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA BELİRTİSİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından soruşturmalar yürütüyor. Aynı zamanda İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da içinde bulunduğu 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan incelemeler sürüyor.

GÖZALTILAR VE İFADELER BAŞLADI

Gözaltı kararlarının ardından gerçekleştirilen operasyonla, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 87 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne getirildi. İfade işlemleri bu aşamada başladı. Tüm bu gelişmelere rağmen, ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla başlatılan operasyonun yankıları sürerken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “Bilgilerin CHP’li isimler tarafından ya da ihaleye katılanlar tarafından verildiğini biliyoruz” açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI’NDAN DEĞERLENDİRME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belgelerin CHP’liler tarafından verildiğini savunarak, muhalefetin kendi iç kavgalarını ülkenin en önemli meselesi gibi göstermeye çalıştığını belirtti. “Hırsları adeta akıllarını esir almış durumda” diyen Erdoğan, muhalefetin yargının ortaya koyduğu iddialara cevap veremediğini açıkladı. Ayrıca, “Yargıda taşınan bu belgelerin çoğu kendi partilileri tarafından teslim edildi” diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un mal varlığına el konuldu. Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 83 şüphelinin gözaltına alındığı ve 10 şüphelinin firari olduğu belirlendi. İmamoğlu’na ait İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne de el konuldu. MASAK raporlarına dayalı olarak, İmamoğlu İnşaat’ın 117 adet taşınmaz satın aldığı ve bu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu tespit edildi.

TEHDİT VE RÜŞVET İDDİALARI

Soruşturmada, kapasite AVM sahiplerine yönelik rüşvet teklifi yapıldığı iddiası öne sürülüyor. Gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik’in, “15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon avro verin” şeklinde tehditler savurduğu kaydedildi. Bu tehditlerin ardından, belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği ve AVM’nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı ileri sürülmekte.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Soruşturma sürecinde, firari şüpheli Ertan Yıldız’ın takibi sırasında, yakalanmamak için çeşitli yöntemlere başvurduğu öğrenildi. Yıldız’ın, oturduğu binanın başka bir kapısından kaçtığı ve illegal yoldan yurtdışına çıktığı düşünülüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, soruşturma kapsamı için iki ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. İBB’nin 200’ün üzerinde ihalesinde usulsüzlük olduğu da tespit edildi. İmamoğlu’nun ifadesinin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınacağı bildirildi.