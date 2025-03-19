İmamoğlu ve Ekibi Hakkında Gözaltı Kararı

GÖZALTI KARARLARI AÇIKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun, gözaltına alınan kişiler arasında bulunuyor. Ongun, sosyal medya hesabından “Gözaltına alınıyorum” açıklamasını yaptı. İmamoğlu ise evden paylaştığı videoda, “Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum” diye belirtti. Peki, Ekrem İmamoğlu gözaltına mı alındı?

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İBB Medya A.Ş.’ye yönelik olarak başlatılan “Yolsuzluk” soruşturması çerçevesinde, İmamoğlu ve Ongun’un da aralarında bulunduğu pek çok kişi için gözaltı kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yayımladığı açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürolarınca yürütülen soruşturma kapsamında; Kamuoyunda ‘CHP’ de para sayma görüntüleri’ başlığıyla paylaşılan video görüntüleri üzerine re’sen başlatılan ve kamu davası açılan soruşturma neticesinde usulsüz bağış toplama olayıyla ilgili ifadeleri alınan tanıkların başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında, iş adamlarını para vermeye zorladıkları ve suçtan elde ettikleri parayı akladıkları beyanları doğrultusunda çeşitli suçlamalar bulunuyor” denildi.

SUÇLAMALAR DETAYLANDIRILDI

Açıklamada, İBB ve iştirak şirketlerine yönelik yapılan usulsüzlüklerin detayları verildi. Yönetiminde yer alan kişilerin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler gerçekleştirdiği ve çeşitli geri dönüşüm yöntemleriyle haksız kazanç sağladığı ifade edildi. Suç örgütünün, Büyükşehir Belediyesi iştirakleri için yüksek fiyatlarla teklifler vererek, sözleşmelerde usulsüzlükler yaptıkları, ayrıca tehdit yoluyla rüşvet talep ettikleri de aktarıldı.

Gözaltına alınanların, Suç Örgütü Yöneticisi Olmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, Rüşvet, İrtikap gibi birçok suçlamayla karşı karşıya olduğu ifade edildi. Bu bağlamda, toplamda 100 şüpheli hakkında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri için talimat verildi.