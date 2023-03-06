İmamoğlu ve Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi’nde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi’nde

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileriyle görüşmek üzere genel merkeze gitti. Akşener’i, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve diğer yetkililer karşıladı.

Partisinin bazı yöneticileriyle görüşeceği öğrenilen Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Akşener ile görüşmek üzere İyi Parti Genel Merkezi’ne gitti.