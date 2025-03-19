İmamoğlu ve Ongun Gözaltında: Son Gelişmeler

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NA GÖZALTI KARARI

CHP’de para sayma görüntüleri ve ‘Kent uzlaşısı’ soruşturmaları çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın da içinde bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Ekrem İmamoğlu’nun evinde arama yapıldı ve İmamoğlu, polis eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ayrıca İstanbul Valiliği, kent genelinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının 4 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Emniyet güçleri, İmamoğlu’nun evinin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun için gözaltı kararı verilirken, İmamoğlu gözaltına alındı. Evinde polis araması yapılan İmamoğlu, ilk açıklamasında, “Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum” dedi. Gözaltı kararının detayları arasında gazeteciler ve iş insanlarının da bulunduğu 100’e yakın ismin yer aldığı belirtildi. Operasyonun, Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı konusuyla ilişkili olduğu ifade edildi.

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

İmamoğlu’nun evinde yapılan arama sonrası yaptığı açıklamada, “Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimi bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum” şeklinde konuştu.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Medya A.Ş. ihaleleri ve terör soruşturmaları kapsamında toplamda 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Gözaltına alınan isimler arasında İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan da yer aldı. Kamuoyunda yaygın olarak tartışılan bu operasyonla ilgili olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleştirilen müdahale büyük bir gündem oluşturdu.

SAVCILIK AÇIKLAMALARI VE İDDİALARIN REDDEDİLMESİ

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürolarınca yürütülen soruşturma kapsamında; kamuoyunda ‘CHP’de para sayma görüntüleri’ başlığıyla paylaşılan video görüntüleri üzerine re’sen başlanılan ve kamu davası açılan soruşturmada usulsüz bağış toplama olayıyla ilgili deliller incelendi” ifadelerine yer verildi. Ayrıca İmamoğlu’nun anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçlamasıyla gözaltına alındığına dair çıkan haberler kesinlikle yalanlandı.

TOPLUMSAL DESTEK ÇAĞRISI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Günaydın sosyal medya hesabından, “An itibariyle Ekrem İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda” paylaşımında bulundu. Murat Ongun, gözaltına alındığını duyurarak, destek çağrısında bulundu: “Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar.” CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, yaşanan sürecin titizlikle takip edileceğini belirtti ve İmamoğlu’nun yanında olduklarını duyurdu.