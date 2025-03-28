İmamoğlu ve Soytekin Hakkında Yolsuzluk Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 şüpheli hakkında, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından devam eden yolsuzluk soruşturması sürmekte.

SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ AÇIKLAMALAR

“Soruşturma kapsamında tutuklanan Adem Soytekin, ifadesinde, 5 firmanın sahibi ve yönetim kurulu başkanı olduğunu belirtiyor. Soytekin, İBB tarafından ürün hizmet alımı ya da satımı amacıyla yapılan 30’a yakın ihaleye katıldıklarını ve bu ihale süreçlerinden 3 tanesini kazandıklarını belirtiyor. Halen İBB iştiraklerinden yapılan 6 projenin de devam ettiğini ekliyor. Tanık ifadesinde, “Adem Soytekin’i de Ekrem İmamoğlu aracılığıyla tanıdım. Ekrem İmamoğlu’nun kasasıdır.” beyanı sorulunca, Soytekin, “Ben kalfalıktan gelmedim.” diye yanıtlıyor. İnşaat sektöründe 30 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösterdiğini ifade eden Soytekin, “Bana iftira atmış olabilirler. Beyanlarını kabul etmiyorum.” diyor.

Soytekin’e yönelik başka bir tanık ifadesi de okundu. 2016-2017 yıllarında Beylikdüzü’ndeki arsasını bir firmaya kat karşılığında verdiğini ve bu süreçte kendisinden 15 milyon liralık rüşvet talep edildiği aktarıldı. Tanık, “Murat Çalık, o dönemde Beylikdüzü Belediye Başkanı’ydı, aslında Ekrem İmamoğlu’nun danışmanıydı.” diyerek, “Benden rüşvet istendi, fakat kabul etmedim.” dedi. Senetlerin alındığı süreci de detaylandıran tanık, karşıt görüş bildirerek, “Gül İnşaat’ın yaptığı inşaatların emlakçılığını yapar.” beyanında bulundu.

DOLANDIRICILIK İDDİALARI VE CEVAP

Tanık, “Sonrasında Adem Soytekin ile görüştüm ve dairelerimi istedim.” diye belirtiyor. Tanık, “Gerek CİMER üzerinden, gerekse de adli mercilerde hakkımı aradım.” diyerek sürecin zorluğunu vurguluyor. Ekrem İmamoğlu hakkında da tanık, “İşleri Fatih Keleş, Adem Soytekin, Murat Çalık ve Tuncay Yılmaz üzerinden takip ediliyordu.” diye belirtiyor. Soytekin, kendisine yönlendirilen suçlamalara, “Bahse konu tanık olan kişi U.G. isimli şahıstır.” şeklinde yanıt veriyor.

Son olarak, Soytekin, “İddialar asılsızdır.” diyerek, Gül İnşaat’tan aldığı dairelerle ilgili detaylar veriyor. “Ben bugüne kadar Gül İnşaat’tan 100’ün üzerinde daire almışımdır.” diyen Soytekin, iddiaların kesinlikle gerçek dışı olduğunu vurguluyor.