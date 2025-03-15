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İmamoğlu ve Yavaş Ankara’da Bir Araya Geldi

GÖRÜŞME DETAYLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Taraflar, toplantı için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin binasında buluştu.

KARŞILAMA ANLARI

İmamoğlu’nu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzun ve Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu karşıladı. Özellikle Uzunoğlu’nun elleri arkada bağlı bir şekilde İmamoğlu’nun aracından inmesini beklediği anlar dikkat çekti. Bu durum, görüşmenin detayları kadar sosyal medya üzerinde de gündem oldu.

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