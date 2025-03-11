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İmamoğlu ve Yavaş’tan Seçim Açıklamaları

İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞI VE SEÇİM HAZIRLIKLARI

Ön seçime sayılı günler kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum” diyerek adaylığını ilan etti. Hızla harekete geçen İmamoğlu, seçim sürecine start verdi. İzmir’den başlayan İmamoğlu’nun açıklamalarının yankıları sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

MANSUR YAVAŞ’TAN İMAMOĞLU’NA GÖNDERME

“Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz” diyen Yavaş, İmamoğlu’na dolaylı bir gönderme yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en az 2,5-3 yıl uzakta olduğunu belirten Yavaş, “Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz” diyerek, önceliklerinin Ankara olduğunu vurguladı.

Yavaş, uygun koşullar oluşması halinde aday olabileceğini belirterek, “Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye’nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. Önceliğimiz Ankara, önceliğimiz Ankara’da yaşayan insanların refahı” şeklinde konuştu.

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