İmamoğlu Yangınına Karadan Ve Hava’dan Müdahele Ediliyor

ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen orman yangınına kara ekiplerinin yanı sıra havadan da 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor. İmamoğlu ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi’nde saat 16.00’da iki ayrı noktada başlayan yangına, 6 helikopter, 2 uçak, 23 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 2 greyder, 3 treyler, 3 itfaiye su tankeri ve 13 iş makinesi ile toplam 71 araçla müdahale ediliyor.

PERSONEL GÖREV ALIYOR

Yangın söndürme çalışmalarında 134’ü Adana Orman Bölge Müdürlüğü’nden, 48’i diğer kurumlardan olmak üzere toplam 182 personel görev alıyor. Alevlerin yerleşim yerine yaklaşık 300 metre mesafeye kadar yaklaşması üzerine bölgeye iş makineleri ile şeritler açıldı. Hava araçlarının desteğiyle, yangının köye ulaşması engellendi. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kısmen kontrol altına alındı.

KASTIYLA ÇIKTIĞI İHTİMALİ

Yangının iki ayrı noktada çıkmasından dolayı kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulurken, jandarma ekipleri tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.