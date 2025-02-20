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İmamoğlu, Yavaş ve Erdoğan Yarışı

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TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Erken seçim konusundaki tartışmalar sürerken, HBS Araştırma 3 bin 200 kişiyle yeni bir anket gerçekleştirdi. Ankette katılımcılara, “Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusu yöneltildi. Merakla beklenen Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yarışına dair elde edilen sonuçlar oldukça dikkat çekici.

Anketin sonuçlarına göre, Ümit Özdağ %3,4 oranında destek bulurken, Selahattin Demirtaş %4,0 oranında bir destek elde ediyor. Bu veriler, kısa süre içinde seçim sürecine dair kamuoyunun nabzını tutmada önemli bir referans oluşturuyor.

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