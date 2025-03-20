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İmamoğlu Yayınlarına RTÜK’ten Ceza Yağdı

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RTÜK’TEN CEZA YAĞDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik yayın yapan kanallara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından cezalar verildi. RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, X hesabından yaptığı açıklamada, NOW TV, TELE1 ve Sözcü TV gibi kanalların İmamoğlu yayınları sebebiyle ceza aldığını belirtti.

IDARI PARA CEZALARI VE PROGRAM DURDURMA

Taşçı’nın aktardığı bilgilere göre; NOW TV’ye yüzde 3 idari para cezası uygulanırken, TELE1’e de yüzde 3 idari para cezası kesildi. Halk TV’ye de yüzde 3 idari para cezası verildi ve bu kanal 3 kez program durdurma cezası aldı. SÖZCÜ TV’deki Özlem Gürses programı için de yüzde 3 idari para cezası uygulandı ve bu programa 3 kez de program durdurma cezası verildi.

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