İmamoğlu Yayınlarına RTÜK’ten Ceza Yağdı

RTÜK’TEN CEZA YAĞDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik yayın yapan kanallara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından cezalar verildi. RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, X hesabından yaptığı açıklamada, NOW TV, TELE1 ve Sözcü TV gibi kanalların İmamoğlu yayınları sebebiyle ceza aldığını belirtti.

IDARI PARA CEZALARI VE PROGRAM DURDURMA

Taşçı’nın aktardığı bilgilere göre; NOW TV’ye yüzde 3 idari para cezası uygulanırken, TELE1’e de yüzde 3 idari para cezası kesildi. Halk TV’ye de yüzde 3 idari para cezası verildi ve bu kanal 3 kez program durdurma cezası aldı. SÖZCÜ TV’deki Özlem Gürses programı için de yüzde 3 idari para cezası uygulandı ve bu programa 3 kez de program durdurma cezası verildi.