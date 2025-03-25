İmamoğlu Yerine İBB Adayı Nuri Aslan

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI GÜNDEMDE

Kulislerde bugüne kadar Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in isimleri öne çıkıyordu. Ancak CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine İBB Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan’ı aday gösteriyor.

NURİ ASLAN ADAY OLDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, yaptığı açıklamada, CHP’li meclis üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda “Adayımız Nuri Aslan’dır” ifadesini kullandı. Eski CHP’li vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş ise sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan vekilliği için CHP’nin adayını kamuoyuna duyurdu. Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Taksim Meydanı programı aracılığıyla edindiği bilgilere dayandırarak, Gökhan Zeybek’in partisinin adayını açıkladığını belirtti.

KAPALI TOPLANTILARDA AÇIKLAMA YAPILDI

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine vekalet edecek adayın belirlenmesi amacıyla yapılan toplantı süresince Gökhan Zeybek’in “Adayımız Nuri Aslan’dır” şeklinde konuştuğu ifade edildi. Bu açıklama, CHP’nin meclis üyeleriyle gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısında yapıldı. Yarkadaş’a göre Nuri Aslan, yarın gerçekleşecek olan İBB Başkan Vekili seçiminde CHP’nin resmi adayı olarak belirlenecek. Toplantının saat 21.02 itibarıyla devam ettiği bilgisi de paylaşımda yer aldı.

NURİ ASLAN’IN ATANMASI BEKLENİYOR

Gazeteci Şaban Sevinç, İmamoğlu’nun yerine Nuri Aslan’ın getirileceğini belirtti. Sevinç, sosyal medya paylaşımında “Ekrem İmamoğlu’nun yerine İBB Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan geliyor.” dedi. Bu gelişmeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan gelişmelere dair önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.