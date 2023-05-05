İmamoğlu yine izne çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci kez yıllık izne çıktığını duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu izinlerine devam ediyor. Seçim sürecinde il il dolaşarak Kılıçdaroğlu için oy isteyen İmamoğlu’nun bir kez daha yıllık izne çıktığı, İBB’nin iki hafta boyunca vekaleten yönetileceği belirlendi.

stanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünce İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’ne yapılan bildirimde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir kez daha yıllık izne ayrıldığı ifade edildi.

CHP’li İmamoğlu’nun 1 Mayıs-14 Mayıs tarihleri arasında yıllık izne ayrıldığı belirtildi. 14 gün boyunca İBB’ye uğramayacak olan Ekrem İmamoğlu’nun yerine Meclis Üyesi Ülkü Sakalar’ın vekaleten görev yapacağı kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu tarafından hazırlanan 28.04.2023 tarih, E-96514166-646-2023.691944 sayılı belgede şu ifadeler yer aldı:

“01.05.2023 – 14.05.2023 tarihleri arasında 14 (on dört) gün yıllık izinde olacağımdan, bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti görevi, Meclis üyesi Sayın Ülkü SAKALAR tarafından yürütülecektir. Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.”

Böylelikle Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs seçimlerinin son gününe kadar İBB’deki görevini icra etmeyecek.