İmamoğlu Yolsuzlukta Tutuklandı, Terör İddiası Desteklenmedi

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI

İBB’ye yönelik devam eden soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme tarafından tutuklandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, İmamoğlu’nun İBB’ye karşı yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verdi. İmamoğlu hakkında silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan ise tutuksuz yargılanma kararı çıktı. Kararda, “Kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

GÖZALTINDAKİLER VE SÜREÇ

İmamoğlu ile birlikte 90 kişi, Vatan Emniyet Müdürlüğü’nden 14 minibüslük konvoyla adliyeye götürüldü. Adliyeye getirilmeden önce yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çarşambadan beri gözaltında tutulan bu kişiler, eksi yedinci kattan adliye binasına alındı. Yolsuzluk soruşturmasında 30 savcı, terör soruşturmasında ise 4 savcı, İmamoğlu dahil 92 kişinin ifadesini almak için görevlendirildi. İfade işlemleri akşam saatlerinde başladı ve İmamoğlu’nun savcılık sorgusu gece geç saatlerde sona erdi.

SAVCILIKTAKİ SUÇLAMALAR

İmamoğlu, yolsuzluk iddiaları doğrultusunda ‘suç örgütü kurma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet almak’ gibi suçlar nedeniyle tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. ‘Kent uzlaşısı’ soruşturması çerçevesinde ise, İmamoğlu’nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında da tutuklama talebiyle mücadele başlatıldı.

İMAMOĞLU’NUN SUÇLAMALARI

Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kuruculuğu, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, terör örgütüyle iş birliği ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bu süreçte ‘Yolsuzluk’ ve ‘Kent uzlaşısı’ soruşturması adı altında iki temel konu gündeme geldi.

İFADESİNDE YER VERDİĞİ AÇIKLAMALAR

İmamoğlu, “Kent uzlaşısı” ile ilgili ifadesinde, “2018’de Millet İttifakı adayı oldum. Liderlerden izin alarak, İstanbul İttifakı adayı olduğumu ifade ettim. O günden bugüne her siyasi yarışta özellikle İstanbul seçimlerinde İstanbul İttifakı ve Türkiye İttifakı ifadelerini sayısız kere kullandım.” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca gizli tanık ifadelerini kesin bir dille reddettiğini ifade ederek, “Yüce Türk yargısının böyle bir gizli tanık yöntemini tercih etmesini kınıyorum.” dedi.

HUKUKİ SÜREÇLERİ VE SONUÇLARI

İmamoğlu, kendisine yöneltilen tüm suçlamaların asılsız olduğunu savunarak, soruşturmaların içinin boş olduğunu, gizli tanık ifadeleriyle yürütülen bu süreçlerin demokratik değerlere zarar verdiğini dile getirdi. Savcılığın yönelttiği sorulara yanıt veren İmamoğlu, hayatıyla ilgili hiçbir hususun gizliliği olmadığını ve kamu yönetiminde şeffaflık ilkesine bağlı olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, İmamoğlu, Türkiye’de adalet duygusunun zedelendiğini ve yürütülen soruşturmaların sebeplerinin siyasi olduğunu öne sürdü. Van Emniyet Müdürlüğü ve adli süreçlerin adalet arayışının bir yansıması olduğunu ifade eden İmamoğlu, haklarını hukuki yoldan arayacağını belirtti.