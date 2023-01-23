İmamoğlu’ndan adaylık açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçime ilişkin yaptığı konuşmasında adaylık konusuna değindi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kastamonu’daki ziyaretleri sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı yönündeki soruya, zamanı geldiğinde açıklanacağı ve en doğru kararın en doğru zamanda verileceğini ifade etti.

Kastamonuda bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Kastamonu’ya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah kahvaltısında bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Türkiye’de 400’ün üzerinde belediyelere ciddi katkı sunmuş durumundayız. Maddi içerikleri var, aynı zamanda bilgi paylaşımları içerikleri de bulunuyor. Özellikle Kastamonu’nun nüfusu, çok fazla göç etmiş bir şehir. Neredeyse mevcut nüfusun iki katı kadar İstanbul’da yaşamakta. Bunun farkındayız, tabii ki bu da Türkiye açısından iyi bir şey değil. Anadolu’nun bu şekilde boşalması aslında Türkiye’nin strateji konumlanması, ekonomisi, tarım ve diğer sektörlerle ilgili sürecinin ne kadar yanlış yolculukta olduğunun bir göstergesidir. Umarım önümüzdeki hükümetimiz döneminde bizim özellikle ittifakın ciddiye alması gereken ana konulardan birisi de budur. Yoksa bu gidişle biz, Türkiye’nin yarısını Marmara Bölgesi’ne yığacağız. Marmara Bölgesi, ne bunu kaldırabilecek bir coğrafyadır ne de bu Türkiye’nin geleceği açısından iyi bir şey değildir. Tümünden riskli bir durumdur. Bunu milletçe ele almalıyız” şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun altılı masanın adayının ne zaman açıklanacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, “Altılı masanın adayının ne zaman olacağı kavramı tümünden tabii oraya ait. Ama şunu söyleyebilirim, zamanı geldiğinde zaten açıklanacaktır. Bana ait değil. Benim A planım, B planım, C planım diye bir şeyim yok. Tüm planlar altılı masada toplanmış, orada tartışılıyor. Biz de o sürecin bir parçasıyız. Dolayısıyla hem en doğru karar hem en doğru zamanda verilecektir. Kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

Öte yandan partisinin Bartın İl Başkanlığı binasında partililerle buluşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 6’lı masanın Şubat ayında cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını söyledi. Parti üyeleriyle gerçekleşen toplantı sonrası basın açıklamasında bulunan Genel Başkan Yardımcısı Torun, “6’lı masa kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. 26’sında tekrar bir araya gelecekler ve 30’unda da hükümet programını açıklayacaklar. Ondan sonra da Şubat ayı içerisinde de mutlaka cumhurbaşkanı adayımızı 6’lı masa açıklayacak. Ve yolumuza güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Sorunları nasıl çözeceğimizi, bu ülkeyi nasıl kalkındıracağımızı, geliştireceğimizi, bu ülkeyi nasıl barıştıracağımızı da tekrar ifade etmiş olacağız. Gelecek çok güzel olacak, o da hep birlikte olacak. Her şey çok güzel oldu İstanbul’da, Türkiye’de de çok güzel olacak. Anadolu’mun her tarafında çok güzel olacak. Ve biz bu ülkeye 2019’da Mart’ın sonu bahar demiştik, Mayıs’ta da yazı getireceğiz. Sıcak günler, güzel günler gelecek” şeklinde konuştu.