İmamoğlu’ndan Akşener’e destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e destek mesajı gönderdi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in grup toplantısında yaptığı konuşmaya destek verdi.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletin sesini hiç kimse susturamaz” ifadesini kullandı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu da, “İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı” sözüyle Akşener’e destek çıkmıştı.