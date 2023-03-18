İmamoğlu’ndan Akşener’e teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e teşekkürlerini iletti.

Başakşehir Atık Su, Yağmur Suyu, İçme Suyu Yatırımları Açılış Töreni’nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Elbette seçimi kazanacağız, elbette gençlerin umudu olacağız, elbette hep birlikte geleceği tasarlayacağız. Şahsıma ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza verilen görev ve bu görev verilirken özenli bir irade ortaya koyan değerli İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de teşekkürlerimi iletiyorum. 6’lı masanın bütün liderleriyle birlikte, büyük mücadeleye girişmiş bulunuyoruz. Kazanacağımız seçim 86 milyon insanımız için kazanılacak” dedi.

Başakşehir ilçesi genelinde artan içme suyu talebini karşılamak, su kesintilerini önlemek, su taşkını riskini sona erdirmek ve atık su hattı eksiklerini gidermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan çalışmalar tamamlandı. İSKİ Başakşehir Atık Su, Yağmur Suyu, İçme Suyu Yatırımları’nın toplu açılış töreni yapıldı. Açılışa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri de katıldı. Tören, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu törende yaptığı konuşmada, 18 Mart’ın büyük bir zafer ve direniş olduğuna dikkat çekerek başladı. 6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından ülkenin değişimi ve dönüşümü, mücadelesi karakterine sahip insanlar olmak zorunda olduklarını belirten İmamoğlu, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yolu açık olsun diyorum. Elbette seçimi kazanacağız, elbette gençlerin umudu olacağız, elbette hep birlikte geleceği tasarlayacağız. Şahsıma ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza verilen görev ve bu görev verilirken özenli bir irade ortaya koyan değerli İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de teşekkürlerimi iletiyorum. Aynı zamanda 6’lı masanın bütün liderleriyle birlikte, dediğim gibi amasız, fakatsız Türkiye’nin değişimi mücadelesini ortaya koymak çocuklarımıza gençlerimize, özgürlüğü, üretimi, eğitimdeki kaliteyi, yerel yönetimden merkezi idareye kadar liyakati, hesap verebilirliği, bereketi kazandırmak adına büyük mücadeleye girişmiş bulunuyoruz. Allah yolumuzu açık etsin. Kesinlikle başarılı olacağız. Katiyen söylüyorum ki bu inanmış milletin önünde hiçbir şey duramaz. Tek şartı var bu inanmışlığın. Kazanacağımız seçim 86 milyon insanımız için kazanılacak. Sadece bir grup için ya da sadece Millet İttifakı’na oy verenler için değil, bu memleket için kazanılacak” diye konuştu.