İmamoğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, kendisini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında konuştu.

İmamoğlu “Gümüşhane’de MHP adına belediye başkanlığı yapmış, İBB’ye de 1.5 sene hizmet yapmış bir insanın adına manevi bir hizmeti yaptıktan sonra benim oraya niye gittiğimi sorgulayacağına bana bir tebrik telefonu açsaydı kıymetli genel başkan, mutlu olurdum” dedi.

BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen Mecidiyeköy Meydanı’na inceleme gezisi yaptı. İncelemelerinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İstanbul dışına yaptığı ziyaretlerin Cumhurbaşkanı adaylığı çalışması olarak yorumlanması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “ziyaretler için benden izin aldı” açıklaması soruldu.

“GENEL BAŞKANIMIZDAN İZİN ALDIĞIM DOĞRUDUR”

İmamoğlu, “Genel başkanımızdan izin aldığım ve ona bilgi verdiğim doğrudur. Bizim parti terbiyemiz böyle. Genel başkanımızla da başından beri ilçe başkanı olduğum günlerden beri yaklaşık 11 yıldır bizim kurumsal ahlaka uygun olduğu kadar da organik bir ilişkimiz var. Buna gıpta ettiklerini, kıskandıklarını anlıyorum. Ama bu duygu ve bu ilişki bizi bugünlere getirdi. Dolayısıyla ben bundan çok mutluyum, çok gururluyum” dedi.

“YORUM YAPARKER DİKKATLİ OLSUNLAR”

Gümüşhane ve Elazığ’a yaptığı ziyaretlerini okul yaptırmak üzere gerçekleştirdiğini belirten İmamoğlu isim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Gözümüzden kaçtığı sanılmasın sipariş bir plan senaryo devrededir. Görev sahası İstanbul’la sınırlı bu belediye başkanının il il, ilçe ilçe gezmekteki amacı nedir? Varmak istediği yer neresidir, neyin hazırlığı içindedir” sözlerine de yanıt verdi.

İmamoğlu “Bazı siyasiler yorum yaparken çok dikkatli olsunlar. Beni eleştiren bazı siyasi partiler var. Görüyorum, duyuyorum. Benim de kurumuma, İstanbulluya hizmet etmiş bir insan adına Gümüşhane’de bir okul yaptırıyorum. Ve o kişi (coronadan hayatını kaybeden İBB şirketi İSTAÇ’ın genel müdürü Mustafa Canlı) üç dönem MHP adına Gümüşhane Belediye Başkanlığı yaptı. Ben Gümüşhane’de MHP adına belediye başkanlığı yapmış, İBB’ye de 1.5 sene hizmet yapmış bir insanın adına manevi bir hizmeti yaptıktan sonra benim oraya niye gittiğimi sorgulayacağına bana bir tebrik telefonu açsaydı kıymetli genel başkan mutlu olurdum. Bu bilgiyi, bu detayı kendilerine ulaştırayım. Bu şekilde daha adaletli düşünmelerini tavsiye ediyorum. Bizim genel başkanımızla olan diyaloğumuz, irtibatımız güçlenerek devam edecektir” diye konuştu.