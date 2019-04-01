İmamoğlu’ndan bir açıklama daha!

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İstanbul bilmecesi devam ediyor. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu’ndan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, partilerinin genel merkezinin sistemi üzerinden bütün sandıkların girildiğini belirterek, “Bir sandık hariç benim adıma oy kullanan vatandaşların sayısı, 4 milyon 169 bin 206. Rakibimizin aldığı oy, 4 milyon 141 bin 179. Yani aradaki fark 28 bin 27” dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Seçim Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, İstanbul’un caddeleri ve bazı üst geçitlerine “Teşekkürler İstanbul gönül belediyeciliği kazandı” yazılı afişler asıldığını aktararak, “Şu anda yetkisiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin siyasi kanadı, manipülasyona dahil olmuştur.” ifadesini kullandı.

Bu işlemi yaptıran siyasi irade hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen İmamoğlu, “Yüksek Seçim Kurulu’ndan bilgi alıyorsak basın kuruluşlarının da alma şansı vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin o güzel haritasındaki İstanbul kısmını, lütfen bizim rengimize dönüştürsünler. Şu anda halen başka bir siyasi parti kazanmış gibi bir harita var. Bu, bizi üzüyor, milyonlarca oy veren insanı üzüyor.” diye konuştu.

İmamoğlu, partilerinin genel merkezinin sistemi üzerinden bütün sandıkların girildiğini ve sadece bir sandıktaki tutanakta eksiklik olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

“Bir sandık hariç 4 milyon 169 bin 206, benim adıma vatandaşların kullandığı oy sayısı. Rakibimizin aldığı oy, 4 milyon 141 bin 179. Yani aradaki fark 28 bin 27. Bu fark bizim seçimi kazandığımızın verisidir. Tüm vatandaşlarımıza duyuruyorum. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu’nun yüzde 99,18 oranında sandık girişi yapılmıştır. 253 sandık girişi devam etmektedir. Bakırköy, Esenyurt, Maltepe, Bahçelievler, Beylikdüzü gibi halen giriş devam eden, oranları konusunda da üst seviyede orana sahip olduğumuz ilçelerin sandıkları söz konusudur. Yüksek Seçim Kurulu’na göre şahsım adına atılan oy sayısı, 4 milyon 136 bin 647, rakibimize verilen oy ise 4 milyon 109 bin 230’dur. Oradaki fark da şu an için 27 bin 417’dir. Aslında Yüksek Seçim Kurulu da bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir.”

253 sandığın da girişini bekleyeceklerini anlatan İmamoğlu, belli bir orana ulaşıldığında tekrar bilgi vereceğini belirtti.

Büyükşehir belediyesinin İstanbul’un muhtelif yerlerine astığı afişlerde AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın fotoğrafı ve isminin bulunduğu ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Ben kendilerinin yerinde olsam, böyle bir sürece, bu aşamada kendi ismimi alet etmem. Kendilerini buradan uyarıyorum, sürece müdahale etmelerini öneriyorum. Ben olsam tüm samimiyetimle tüm içtenliğimle söylüyorum ki adalet duygumla bu sürece derhal müdahale ederdim, müsaade etmezdim.”

30 BİN 86 SANDIKTA ARAMIZDAKİ FARK, 29 BİN 408’DİR

İmamoğlu, CHP’nin Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, süreç tamamlanana kadar partililerinden İlçe Seçim Kurullarını terk etmemelerini istedi.

Süreç sonuna kadar orada olacaklarını belirten İmamoğlu, 16 milyonluk İstanbul’un hakkını korumaya çalıştıklarını kaydederek, “Keşke biz dünyaya şu anda İstanbul’un seçimini açıklayabiliyor olsaydık resmi kurumlar tarafından. Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarını da dinledik, diğer kişilerin de açıklamalarını dinledik, her birinden aslında bizi ikna edici cümleler duymak istedik ama şu ana kadar gelmediği için biz açıklamamızı yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

CHP’nin seçim sistemine giren veriler konusuna değinen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Şu anda toplam 31 bin 186 sandıktan belki ben buraya geldiğimde bile girişleri devam ediyor olabilir, 31 bin 186 sandıktan 30 bin 86’sı sistemimize, Genel Merkezimizin Bilgi İşlem Sistemine, internet sistemine girilmiş durumdadır. Girilmeyen 100 sandık vardır. Bir sandıkta 300 civarında oy vardır ve şu anda yaptığımız ortalama hesaba göre de yüzde 85 civarında geçerli oy hesabı vardır. Şu anda bizim girilen 30 bin 86 sandıkta aramızdaki fark, 29 bin 408’dir. Yani biz öndeyiz. Oyları söylüyorum; 4 milyon 155 bin 966, bizim sistemimizde benim aldığım oy olarak girilmiştir. Rakibimizin aldığı oy 4 milyon 126 bin 558’dir. Tahmin ediyorum daha kesin hatlarıyla çok yakın zamanda bir açıklamamız daha olacak. Dediğim gibi aradaki fark 29 bin 408, kalan sandıklarda da ortalama üzerinden gidiyorum, geçerli oy sayısı 25 bin 500 civarında olacaktır. Bu bakımdan aradaki farkın kapanma ihtimali şu saat itibariyle kalmamıştır. İstanbul halkımıza ve Türkiye’ye duyurmak isterim ki şu an itibariyle bizim girdiğimiz veriler üzerinden İstanbul’u kazandığımız ortadır. Süreç hayırlı ve uğurlu olsun. Süreci takip edeceğiz.”

EKREM İMAMOĞLU’NUN SAAT 04.30’DE AÇIKLAMA: ARAMIZDAKİ FARK 27 BİN 919’DUR

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu saat 04.30’da açıklama yaptı. O açıklamalardan satır başları;

Anadolu Ajansı veri girmemesini büyük bir talihsizlik olarak yaşamaktayız. 5 saattir girmemekle Türkiye demokrasi tarihine çok kötü bir iz bırakmıştır. Türkiye demokrasi tarihi bunu hiç unutmayacaktır. Dünyanın izlediği bu durumu biz de üzülürek yaşıyoruz. Dünyaya karşı bizi mahçup durumda bırakıyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını izledik. Verdiği büyükşehir sayılarına bakarsak, ilgili kişileri görevlerini yapmaya davet ettiğini sanıyorum. Asla vazgeçmeyeceğiz. Ne haksız bir oy gelsin ne de gitsin. Tüm ilçe seçim kurullarında olan arkadaşlarımız görevlerine devam ediyor. Hiçbir zaman oraların boş bırakılmayacağını belirtmek istiyorum. Girişi yapılmayan sadece 7 sandık vardır.

Şahsıma verilen oy 4 milyon 167 bin 752 oydur, rakibime verilen oy 4 milyon 139 bin 833’dür. Aramızdaki fark 27 bin 919’dur. Kalan 7 sandığın toplam oy potansiyeli 2100’dür. Dolayısıyla 5 saattir açıklama yapmamasına rağmen biz kamuoyunu bilgilendirme görevimize devam ediyoruz. Biz buradayız.

TRT