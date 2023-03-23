İmamoğlu’ndan çağrı: Üniversiteleri açın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem sonrası kapatılan üniversiteler hakkında açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi gerektiğini belirterek, “Gençleri daha fazla mağdur etmeyin üniversiteleri açın” dedi.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilerek, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları depremzedelerin kullanımına açılmıştı. Öğrenci ve öğretim görevlileri ile uzmanlar, üniversitelerin kapatılmasına tepki göstererek, kararın sakıncalarına işaret etmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir kez daha gençlerin daha fazla mağdur edilmemesi çağrısında bulundu.

İmamoğlu’nun konuya ilişkin olarak şu paylaşımı yaptı:

“Eğitim yüz yüze / sınavlar yüz yüze olmalı. Deprem bölgesindeki gençler dahil, milyonlarca üniversiteli genç okullarının açılmasını bekliyor. YÖK, yüz yüze eğitime hazır olduklarını açıkladı. Gençleri daha fazla mağdur etmeyin üniversiteleri açın.”