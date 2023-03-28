İmamoğlu’ndan doğal gaz açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomik açmaz nedeniyle ev kadınlarının yüzde 34’ünün evde yalnızken doğal gazı kapattığını söyledi.

İmamoğlu, ekonomik krizin ev kadınları üzerindeki etkilerine yönelik İstanbul Planlama Ajansı’nın yaptığı araştırmalardan şöyle örnekler verdi:

Ev kadınlarının yüzde 86’sı, son 6 ayda kendisi için alışveriş yapmamış. Öyle değil mi hanımefendiler? (‘Evet’ sesleri.) Bunlar, aslında memleketimizin ekonomik verilerinin net özeti. Yüzde 34’ü, evde yalnızken doğal gazı kapatıyor. (Yeniden ‘evet’ sesleri.) Yani doğal gazı kapatanın, Cumhur İttifakı’nda olmasının ya da Millet İttifakı’nda olması diye bir şey yok; ekonomik krizin sonucu. Hani diyoruz ya; başkasının derdini dert edinmek. İşte bu yolculuk, onun için çok önemli. Daha acı bir şey söyleyeceğim. Ne yazık ki, bu şehirde 3 kadından birisi şiddete maruz kalıyor.