İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Cami avlusunda miting yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı toplumu bölecek açıklamalar yapmakla suçladı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kars’ta Millet Buluşması’nda halkla buluşuyor.

İmamoğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

“Bugünün siyaset aklı, yönetici aklı memleketin her yerinde konuşarak insanlardan oy isteyen hükümet aklı milleti bölmekle, ayrıştırmakla meşgul. Milleti ayrıştırma konusunda en ufak bir duraksaması yok. Ben şaşıyorum o akla.

20 milyon insana bir gün bile bir an bile farklı bakmadım, bakamam, bakmam. Bu bir yönetici terbiyesidir. Bu bir ahlaktır. Bundan vazgeçen, ülkesine yönetici olamaz, olmamalı. Bize huzur lazım. Bize güzel bir şehir yaşamı, güzel bir ülke yaşamı lazım.

86 milyon insanına eşit bakan bir anlayış lazım. Bugünkü anlayış diyor ki bana ‘oy verenler abad olacak’, ‘oy vermeyenler bertaraf olacak’. Oy verenler yerli ve milli, vermeyenler hain, terörist! Allah aşkına, benim 86 milyon insanım yerli ve milli! Bu memleketin her karış toprağı, 86 milyon insanı, İstanbul’un da Kars’ın da Sinop’un da Antalya’nın da her metrekaresine eşit hissedarız. Birbirimizden farkımız yok. Tapusu bizim bu memleketin! Ezelden beri öyle ama özellikle Çanakkale’den, Sarıkamış’tan beri öyle… Biz milletçe bu ülkenin bölünmez parçalarıyız. Vatanın her karış toprağı bizim. Allah birliğimizi bozmasın. Varlığımıza, birliğimize, dirliğimize laf edenlere akıl versin…

İstanbul biraz meşakkatli oldu, zor bir seçim yaşattılar bize. Demokrasi nedir? Bir oy ile kazansan bile saygı duyacaksın… 13 bin oyu bunlar yeterli görmediler, bir şeyler oldu dediler. Bir cuma namazında, bir caminin çıkışında, ‘çaldılar’ dedi, bu ülkenin Cumhurbaşkanı… Hırsızlar dedi… Bir tane bile hırsız bulamadınız! Yargıladınız, bir tane bile mahkum etmediniz, çıkıp milletten özür dilemediniz! Aynı akıl hâlâ cami avlularında miting yapıyor, insanları bölecek cümleler kuruyor. Varlığımız için, birliğimiz için, kucaklaşmamız için memleketini, milletini seven, ayrımcılık yapmayan, herkese eşit gözle bakan, erdemli, ahlaklı, hayatı boyunca hak, hukuk, adalet diyen 13. cumhurbaşkanımız geliyor!

İstanbul seçiminden bahsettim, Kars’a geldim… 13 bin oyla bizi yeterli görmediler, seçimi milletimizin elinden almaya kalktılar. 806 bin oyluk okkalı bir demokrasi tokadı attı milletimiz. Biz, milletin iradesine baskı kurulan hiçbir girişimi kabul etmeyiz. Nasıl ki İstanbul’da seçimi elimizden aldılar, Kars’ta da seçilen birinin seçimi elinden alınmasına, kayyum atanmasına karşıyız.

Dün 23 Nisan’ı kutladık. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 86 milyon insanın iktidar olmasının zamanı gelmiştir. Geçmişte 1 kişi çıkıyordu seçimi aldım diyordu. Bizimki milletin iktidarı… Millet İttifakı’nın iktidarı ama milletin iktidarı… Size söz, 86 milyon insanımızın iktidarı geliyor. 86 milyonun temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu geliyor!