İmamoğlu’ndan geçersiz oy açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, geçersiz oylarla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul’daki seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, “Sürecin güvencesi YSK’dır. YSK karar ve uygulamalarında geçmişteki içtihatlarına sadık kalsın. 16 milyon insan adına takip ediyoruz” dedi.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, geçersiz oylarla ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

Başka kavramlar sürecin içine dahil edilmeye çalışıldı. Biz bu şehrin yönetimine talibiz dedik. Çok net ifade edeyim, biz adalet istiyoruz. Biz 16 milyon insanın vicdanının, oylarıyla beraber YSK’nın açıkladığı oylarla beraber belli olan seçilmiş olduğumun sonucuyla beraber mazbatamı talep ediyoruz. YSK’yı göreve davet ediyorum. Süreci titizlikle yönetmesini istiyoruz.

Ben burada sadece bana verilen oyları savunmuyorum. Sadece CHP’lilere ve bana oy verenlere sesleniyorum. AK Partili hemşerilerimin vicdanına sesleniyorum. Biz bu şehirde seçimin kaybedeni yok diye en başta söyledik. Bugün aynı yaklaşımımız devam etmektedir.

Seçimde hiç mi hata olmaz? Bizde de onlarcası var. Örneğin Bakırköy’de CHP’nin oy oranı 177. YSK’da 1 olarak gösterilmiş. Hala düzeltilmemiş bir evrak. Biz de düzeltildiği gibi rakibimiz adına düzeltilenler de var. Bunlar var, olacak. Ama sürece tesir etmediği ortadadır.

O sandıklarda görevlileri var. Şerh koyulanlar var. Genel üzerinden yapılan hareketler soyut kavramlardır. İstanbul’a özel baskı altında karar alınırsa bu toplum vicdanında kabul görmez. Sürecin güvencesi YSK’dır. YSK karar ve uygulamalarında geçmişteki içtihatlarına sadık kalsın. 16 milyon insan adına takip ediyoruz.

Bir ilçenin seçimi yapılmış. Büyükçekmece’de 68 oy geçersiz oylardan çıkmış, 25 oy bizim adımıza çıkmış. Başka ilçede bizim lehimize de çıkabilir. Güvensiz ortamlarda insanların kafalarında şaibe yaratarak daha büyük sıkıntılar olmaması için bu çağrıyı yapıyorum. Bir an önce yetkimizi bize verin. İstanbul’un zaman kaybına uğramasına neden olmayın. Süreç devlet adamı hassasiyeti ister.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sesleniyorum, tecrübelerine dayanarak bu sürece dair katkılarını davet ediyorum. Bahçeli’nin katkı sunmasını özellikle istirham ediyorum. Ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aynı şekilde sürece katkı sunmasını bekliyorum. Vicdana sığmayan bu duruma Sayın Erdoğan tarafından da katkı bekliyorum. Kendilerini sürece katkı sunmaya davet ediyorum. Bunu hergün hatırlatacağım.

TRT