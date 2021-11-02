İmamoğlu’ndan sert zam tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, doğalgaz ve elekriğe gelen zamları sert bir dille eleştirdi.

İmamoğlu açılış konuşmasında, “İstanbul’da ulaşımla ilgili yaşadığımız sorunları en azından benim kadar biliyoruz. İstanbul’da yoğun biçimde bir taksi sorunu vardır. Ve bu taksi sorunun çözümünü engelleyen akıl hangi akıl ise ben o akılla kararlı bir şekilde mücadele edeceğim. İstanbulluyu plaka üzerinden rant elde etme düzeninden kurtaracağım. Asla vazgeçmeyeceğim. Hepimiz İstanbulluyuz, kulaklarımızı tıkayamayız, kafamızı kuma gömemeyiz. Bu şehir 90’ların başında 6-7 milyondan 16 milyon resmi nüfusa, 20 milyon etkin nüfusa ulaşmıştır. Üç katı bir etkin nüfusa sahiptir İstanbul. Ama gelin görün ki taksi sayısı aynı. Beni, daha dün bir vatandaş çevirdi, 10 vatandaşa rastlıyorsam 5’i taksiden şikayet ediyor. Dün beni çeviren vatandaş, ‘Ben korsan taksiye biniyorum’ dedi. Taksi yetmiyor çünkü” diye konuştu.

“UKOME’nin üye yapısını uydurma bir yönetmelikle değiştirerek karar almamızı engelleyen akılla İstanbul halkı adına hesaplaşacağım” diyen İmamoğlu, “Açık bir soruna çözümsüz yaklaşan, yeni ve uydurma bir yönetmelikle UKOME’deki sandalye sayısını değiştiren o akılla İstanbul halkı adına hesaplaşacağım. Asla vazgeçmeyeceğim, bunu söyleyeyim” dedi.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Seçimden hemen sonra ilk defa zam yaptık. 1,5-2 senedir adım ‘Zamcı Ekrem’. Benim esnafım geçinemiyor ben kafamı kuma mı sokacağım? Her sene hak ettiği zammı vermek zorundayız. Mazotu siz mi zamlandırıyorsunuz, doğalgaza siz mi zam yapıyorsunuz? Bu ülkede enflasyonu yüzde 30’a siz mi çıkardınız, ben mi çıkardım? Bu ülkenin ekonomisini yöneten akıl o akılsa mecburuz sizlerin işinizi yapmanızı sağlamaya. Açık ve net şunu söyleyeyim, almanız gerekenden de az zam veriyoruz. Milyonlarca gariban vatandaşımız bu yükün altında ezilmesin diye. 150-200 taksici gelmiş, UKOME’de beni protesto ediyormuş. Niye? Taksi sayısını arttıracağım diye. Beni protesto eden taksici, sözüm ona taksici esnafı, 55 bine yakın akşama kadar direksiyon sallayan esnafımı tenzih ediyorum. Onların alın terinin büyük bir kısmının kime gittiğini de biliyorum. Birkaç yüz insan beni güya protesto ediyor. Protesto eden o taksiciler, niye siyasi propaganda veya tezahürat yapar onu ben anlamadım. Benim adım Ekrem İmamoğlu, başkasının isminin bağırılmasının anlamı ne? Derdiniz siyaset mi, derdiniz üzüm yemek mi, derdiniz bağcıyı dövmek mi? Ben bu bağcıyı dövmek isteyen akla, esnaf odasına sesleniyorum: Ben hayatımda hiç dayak yemedim. Çünkü toplumsal işlerde öyle bir hamle yapacak insan değilim. Hak ve hukuku korurum. ”