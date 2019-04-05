İmamoğlu’ndan son dakika açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oyların yeniden sayımına ilişkin konuştu.

Ekrem İmamoğlu, devam eden yeniden sayım sürecine ilişkin bilgi verdi ve Binali Yıldırım ile arasındaki farkın 18 bin 742 olduğunu bildirdi.

İstanbul’da yapılan itirazlar sonucu geçersiz oylar yeniden sayılıyor.

İstanbul İl Seçim Kurulu, sayıma ret kararlarını kaldırdı. NTV ekibinden Korhan Varol, Şişli İlçe Seçim Kurulu’nda son durumu aktardı.

Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da 17 ilçede geçersiz oyların sayımının tamamlandığını ve rakibi Binali Yıldırım’ın 18 bin 742 oy önünde olduğunu söyledi.

İL İL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

FOX televizyonunda konuşan İmamoğlu hafta sonunda sürecin tamamlanmasını beklediğini belirterek, “Bu rakamları YSK’da da görebilirsiniz. Toplamda 119 bin 652 geçersiz oy sayıldı, ki bu da toplamın beşte ikisi ediyor. Sayılan geçersiz oylardan 785’i bizim hanemize, 2 bin 184’ü rakibimiz hanesine sayıldı. Bundan sonra yaklaşık 198 bin geçersiz oy daha sayılacak” dedi.

İmamoğlu, “Gördüğüm kadarıyla hafta sonunda (sayım) tamamlanacak gibi duruyor. Simülasyonlar farkın 18-20 bin aralığında olacağını gösteriyor” diye konuştu.

AK PARTİ İL BAŞKANI: LEHİMİZE DÖNEN OY SAYISI 12 BİN 300’E ULAŞTI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise dün Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul’da yapılan itirazlar sonucunda 12 bin 300 oyun AK Parti lehine tescil edildiğini söyledi.

İstanbul’da ilçe seçim kurullarında yoğun çalışma devam ediyor.

İstanbul’da 3 ilçede de (Silivri, Çatalca ve Kartal) oyların tamamı yeniden sayılıyor.

TRT