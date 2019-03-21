İmamoğlu’ndan Yıldırım’a mesaj

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Yerel seçimlere kısa bir süre kala siyaset kızışıyor. Nevruz kutlamalarına katılan Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’a ‘Keşe nevruzda bir araya gelseydik’ diye seslendi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Halkalı’daki Yahya Kemal Kültür Merkezi’ndeki nevruz kutlamalarına katıldı.

Program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu’na “Sayın Binali Yıldırım’ın da bugün burada bir programı vardı. Beklemeyecek misiniz” şeklinde bir soru soruldu.

İmamoğlu soruya şu yanıtı verdi:

“Saat 17.00’de benim bir programım var. Şu ana kadar gelmeyen Binali Yıldırım, şayet benim çıkışımı bekliyorsa, ben çıkıyorum gelsin o zaman. Ben vazifemi yaptım. Nevruzu kutladım. Keşke nevruzda bir araya gelseydik.”

“Keşke bir araya gelseydik, el ele kol kola mesaj verseydik” ifadelerini kullanan İmamoğlu şöyle devam etti:

“Fırsattı bu. Nevruz birleşme günüdür, barış günüdür. Barıştan korkmayalım. Barış ve güzel dil bu ülkenin kurtuluşudur. Başka hiçbir kurtuluş vesilesi ve vasfı bulunamaz. Kucaklaşmak ve kol kola durmak, tatlı yarış öyle olur. Tatlı yarış bir birinden ayrılarak olmaz. Keşke gelseydi. Ama yine de Sayın Yıldırım’ın nevruzunu kutluyorum.”

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun resmi programlarında saat 14.30’da Yahya Kemal Kültür Merkezi’ndeki nevruz kutlamalarına katılacakları belirtiliyordu.

HÜRRİYET