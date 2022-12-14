İmamoğlu’nun davası bugün görülecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davaya bugün devam edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya bugün devam edilecek.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 11 Kasım tarihinde görülen duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında ‘Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret’ suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isterken, siyasi yasak uygulanmasınıda talep etti. Anadolu Adalet Sarayındaki duruşma saat 11.00’de başlayacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs’ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu’nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu’nun ‘Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret’ suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.