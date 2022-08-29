İmamoğlu’nun reklamı olay yarattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun metro reklamı sosyal medyada gündeme oturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun metrolarda dönen reklam filmi, sosyal medyanın gündemine oturdu. İmamoğlu’nun; reklamda kendini “süper kahraman” olarak göstermesi sosyal medyayı resmen ikiye böldü.

İstanbul metrolarında bulunan reklam ekranlarında bir süredir dönen Ekrem İmamoğlu görseli, sosyal medyayı ikiye böldü, İBB Başkanı imamoğlu’nun söz konusu reklamda Superman kostümüne benzer bir kostümle resmedilmesi kimi kullanıcılar tarafından esprili bulunurken, kimi kullanıcılar tarafından ise eleştirildi.

KENDİNİ “SÜPER KAHRAMAN” GÖSTERDİ, SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

İmamoğlu’nun, metrodaki ekranlara verilen reklamlarda kendisini “süper kahraman” olarak gösterdiği görüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafları sosyal medyayı ikiye bölerken, hazırlanan görselleri eleştirenler kadar eğlenceli bulanların sayısı da azımsanmayacak kadar çoktu.