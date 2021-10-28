İmamoğlu’nun taksi talebi reddedildi

İstanbu'a, 5 bin yeni taksi plakası teklifi oy birliği ile reddedildi.

İstanbul Büyükeşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 5 bin yeni taksi plakası teklifini oy birliği ile reddetti.

İBB’nin yeni sistemine göre, haftalık 45 saatlik mesai ile 4 şoförün çalışması gerektiğini, şoförlere verilecek ücretin 40-50 bin lirayı bulacağını anlatan Aksu, taksilerin bu kadar kazanmadığını savunarak, İBB’ye bunu belediye kasasından mı ödeyeceğini sordu.

İstanbul’da trafik ve toplu ulaşım sorunu olduğunu ama sadece taksi sorunu varmış gibi aylarca bu konunun konuşulduğunu anlatan Aksu, trafik ve toplu ulaşım sorununun da konuşulmasını istedi.

“Her türlü kaosa sürükleniyoruz, sıkıntı yaşıyoruz”

Kentte taksi sayısının artışına ihtiyaç olmadığını, bu dönemde emek suikastı ve itibarsızlaştırmanın arttığını dile getiren Aksu, “Taksiciler, 30 yıldır böyle zulüm görmedi. Her türlü kaosa sürükleniyoruz, sıkıntı yaşıyoruz. Trol hesaplarla saldırıyorlar. Bazı ulusal medyanın kötü taksi imajı vermesi, bizi halkla düşman ediyor” diye konuştu.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Aksu’nun sözlerine yanıt vererek, kente hizmet için İETT’yi sübvanse ettiklerini belirterek, “Gerekirse taksiyi de sübvanse edebiliriz” dedi.

Toplantıda yapılan oylamada, İBB’nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi oy çokluğu ile reddedildi.