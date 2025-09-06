İman Fevzi Ebu Tebbane, Yetim Çocukları İçin Yardım İstiyor

İMAN FEVZİ EBU TEBBANE’NİN YARDIM ÇAĞRISI

Eşi Halid ve kızı Melek’i İsrail saldırısında kaybeden İman Fevzi Ebu Tebbane, Gazze’de zorlu yaşam koşullarında mücadele eden yetim iki çocuğunun Türkiye’ye getirilmesi için yardım talep ediyor. Tebbane, “Benim çocuklarım ölümün ortasında kaldı” diyerek çaresizliğini dile getiriyor. Gazze’de yaşayan Tebbane, 7 Ekim’de başlayan İsrail saldırılarından sonra kanser hastası oğlu Adem’in tedavi alabilmesi için Türkiye’ye getirildi. Tebbane, oğlu Adem’in yanında refakatçi olarak kalırken, 26 Temmuz’da yaşadığı bir bombalı saldırı sonucu eşi ve kızının hayatını kaybetmesiyle derin bir üzüntü içine girdi.

ÇOCUKLARININ DURUMU İÇİN ENDİŞELİ

Eşi ve kızı şehit olduktan sonra yetim kalan oğlu Yusuf (10) ve kızı Emeni (8), Gazze sahil şeridine göç etmek zorunda kaldı. Tebbane, çocuklarının sahil şeridine kurulan çadırda yaşadığını ve bu zorlu koşullarda tek başlarına kaldıkları için büyük bir endişe içinde olduklarını belirtiyor. Tebbane, çocuklarının Türkiye’ye getirilmesi için yardım bekliyor. “7 Ekim’den sonra Gazze kapalı bir yere dönüştü” diyerek durumu özetleyen Tebbane, Gazze’nin kapanmasının ardından tedavi için gerekli belgelerle Refah Sınır Kapısı’ndan çıkmayı başardıklarını fakat çocuklarını görebilmenin mümkün olmadığını ifade ediyor.

ÇOCUKLARI İÇİN DÜNYAYA SESLENİYOR

Tebbane, hayatta kalan çocuklarının durumunu anlatırken, “Şu anda Gazze’de Yusuf ve Emeni kaldı. Türk devletine, tüm dünyaya, Kızılhaç’a ve insanlık için çırpınan herkese sesleniyorum.” diyerek yardıma ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Çocuklarının sürekli korku içinde yaşadığını ve her an kötü bir haber gelme ihtimalinin bulunduğunu belirten Tebbane, “Benim çocuklarım ölümün ortasında kaldı. Onlara bakacak kimseleri kalmadı.” sözleriyle içindeki çaresizliği dile getiriyor.

SAVAŞ SONRASI YAŞAM MÜCADELESİ

Tebbane, eşinin kaybının kendisini derinden etkilediğini aktararak, “Eşim çocuklara bakıyordu, benim olmam gereken o noktada en çok o şefkatle yaklaşan kişiydi. Evimiz yıkıldı, yerle bir oldu.” diyerek yaşadığı zorlukların altını çiziyor. Çocuklarının eğitim ve gıda gibi temel ihtiyaçlardan mahrum kaldığını söyleyen Tebbane, “Ben çocuklarımı istiyorum, benim onlara onların da bana ihtiyacı var.” diyerek dualarını ve umutlarını paylaşıyor. Eşi öldükten sonra Gazze’de yalnız kalan oğlu Yusuf ve kızı Emeni’nin çadırlarda yaşam mücadelesi verdiğini ve komşularının gözetiminde hayatlarını sürdürmeye çalıştığını ekliyor. Tebbane, Türkiye’nin sağlık hizmetlerinden faydalanarak oğlunun tedavi edilmesine olanak sağladığı için ayrıca teşekkürlerini sunuyor.